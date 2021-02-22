Özyiğit: Söylenecek tek bir şey var, istifa edin

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP ) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, pandemi sürecine ilişkin kapsamlı bir öneri paketi hazırladıklarını ve bugün bunlara ilişkin konuşmak üzere hazırlandığını belirtti ancak gelinen aşamada başka şeylerin konuşması gerekliliğine işaret etti.

Ekonomik örgütlerin yarın Türkiye’ye gideceğini anımsatan Özyiğit Hükümet’e, “Siz ne işe yararsınız, siz ne yapıyorsunuz” diye sordu.

Özyiğit, “Şaibeli bir şekilde kurulan Hükümet’in Kıbrıs Türk Halkı’nın sağlığı, ekonomisini umurunda değil. Böyle bir endişeleri yok. Kimi nerden alıp nereye atayacaklar onlarla uğraşıyorlar. Söyleyeceğim tek bir şey var, istifa edin, başka bir söze de gerek yoktur” şeklinde konuştu.