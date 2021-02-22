Erhürman: Bu halkın boşuna zamanını çalmayınız. Güveni sıfırladınız.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Bu halkın boşu boşuna zamanını çalmayınız, bu hükümet bitmiştir, güveni sıfırladınız" dedi, bir an önce erken seçim kararı verilmesini istedi.

Erhürman, "Geliniz bu Meclis'te erken seçim tarihini belirleyelim. İradeyi belirleyelim. Bu saatten sonra sağlıkta, ekonomide, çalışma yaşamında güven sağlamak mümkün değildir" şeklinde konuştu.

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, pek çok şeyin anlamını yitirdiği bir süreçten geçildiğini belirtti, Meclis’te yapılan konuşmaların da kamuoyu önündeki kıymetinden çok şey kaybettiğini söyledi.

Erhürman, 11 aydır hem Meclis kürsüsünden, hem de birçok yerde ülkenin ekonomi ve sağlık açısından ciddi kriz içerisinde olunduğunu ifade ettiklerini hatırlattı, “Kriz yönetiminde temel kelime güvendir. Biz bu nokta üzerinde durduk” dedi.

Yönetsel marifetin halkı birlik beraberlik içerisinde, en az zararla süreç içerisinden geçilmek olduğunu kaydeden Erhürman, halka her gün güven kaybı yaşanılan bir dönemin yaşatıldığını vurguladı.

Erhürman, son 2.5 aydır yaşanan ve halktaki güveni yıpratan gelişmeleri de tek tek sıraladı.

Erhürman, Bu süre içerisinde neden 2 kez bakan değişikliğine gidildiğini sordu.

Halkın hükümetten sorunlara motive olarak çözüm üretmesini beklediğini ifade eden Erhürman, erken seçim çağrısı öncesinde hükümetin ömrünün Ekim’e kadar olduğunu hatırlattı, “ Hükümetin, şu anda da Ekim’e kadar ömrü yok” dedi.

Erhürman, hükümetin görevde olmayacağı dönemlerle ilgili Türkiye ile 4 anlaşma imzalamasını da eleştirdi.

“Rakamlar birbirini tutmuyor”

Erhürman, Meclis'te hükümetin harcama rakamlarını sordu, "rakamlar birbirini tutmuyor, yanıt almak için bekleyeceğim" dedi. Meclis'te, Maliye Bakanı ve hükümet temsilcileri farklı rakamlar söyledi, net rakam açıklanamaması üzerine, Tufan Erhürman, "İşte bu nedenle güven yaratamıyorsunuz" şeklinde konuştu.

Erhürman, hükümetin şu ana kadar 3 ayrı borçlanma kararı açıkladığını belirterek, kamu çalışanlarının maaşlarına yansıtılacak hayat pahalılığı kesintisinin de ‘borçlanma’ sayıldığını bu nedenle 4 ayrı borçlanmadan bahsedildiğini belirtti.

Maliye Bakanlığı’nın 400-430 milyon TL’ye kaynak ihtiyacı olduğunu açıkladığını söyleyen Erhürman, Ekonomi Bakanlığı’nın da farklı bir rakam açıkladığını, rakamların birbirini tutmadığını dile getirdi.

Erhürman, “Rakamlar birbirini tutmuyor. Şeffaf değil” dedi.

Hükümetin borçlanmasına yönelik harcama planının ısrarlara rağmen Meclis ile paylaşılmamasını eleştiren Erhürman, “Özel sektör çalışanlarının 2020’den kalma 1500 TL’lik ödemelerini nasıl bir yılan hikayesine döndürüldüğünü fark ettiniz mi?” diye sordu.

Erhürman’ndan hükümete: Hükümet bitti, erken seçim tarihini belirleyin

Erhürman, hükümeti “Bu işi yapamıyorsunuz” diyerek eleştirdi, hükümete Haziran sonu olmak kaydıyla erken seçim tarihinin belirlenmesi önerisinde bulundu.

Haziran ayında ara seçim tarihi olduğunu söyleyen Erhürman, “boşu boşuna halka eziyet etmeyin, zaman çalmayın” dedi.

Erhürman, “Bu süreç bitti. Hükümet bitti, son yaşananlarla altına imzanızı attınız.Ölmüş bir şeyin arkasında bağırmak çözüm değil. Güveni sıfırladınız” şeklinde konuştu.