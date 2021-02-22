Arıklı: “Beni Üst Kurul’la polemiğe sokmaya çalışıyorsunuz”

Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye gelen Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, Sağlık Üst Kurulu’nu itibarsızlaştırmak gibi bir amacı olmadığını ama zaman zaman alınan kararlar nedeniyle kendi aralarında tartıştıklarını ifade etti.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası üzerinde çalışılması gereken çok konu varken sadece Sağlık Üst Kurulu’nun kurulduğunu söyleyen Arıklı, daha kurulması gereken birçok komite olduğunu belirtti.

“Açıklanan kararın gerekçelerini bilmeye hakkımız var” diyen Arıklı, sadece yasanın gerektirdiği şekilde çalışılmasını istediğini söyledi.

Özdenefe: “Halkın yüzüne bakarken utanmıyor musunuz?”

“Hiçbir şey olmamış gibi adeta halkın aklıyla dalga geçiyorsunuz” diyen CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Arıklı’nın Sağlık Üst Kurulu’nun Bakanlar Kurulu’na gelen çalışmasını paylaşarak yaptığı paylaşımı da hatırlatan ve ‘dalga geçtiğine’ işaret etti, “Halkın yüzüne bugün bakarken utanmıyor musunuz” diye sordu.

Arıklı, Sağlık Üst Kurulu ile karşı karşıya getirilmeye ve Üst Kurulu üyelerinin rencide edilmeye çalışıldığını savundu.