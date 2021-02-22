Özersay’dan Saner’e: “İnsanlar sizi anlamıyor Sayın Başbakan, anlıyor musunuz?”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Hükümet’in krizi yönetmekle ilgili sınıfta kaldığını, krizi yönetmek için gerekenlerin tam tersini yaptığını ve krize yeni siyasi krizler eklediğini altını çizdi.

Hem ekonomi, hem de sağlığın daha fazla riske edildiğini söyleyen Özersay, halkın güveninin de sıfırlandığını ifade etti.

Salgınla ilgili bir krizin yönetilmesinde en önemli noktaların başında kararların zamanında alınması olduğuna vurgu yapan Özersay, Hükümet’in kararları sürekli geciktirdiği görüşünü ortasya koydu.

Sağlık açısından da, ekonomi açısından da bunun bedelinin ağır olduğuna işaret eden Kudret Özersay, kararların geç alınması ve açıklanamaması nedeniyle bulaş riskinin de artırıldığına vurgu yaptı.

Halka düzenli ve anlaşılır bilgi verilemediğini kaydeden Özersay, “Dışarıda kiminle konuşursam ‘Başbakan’ın açıkladığı kararları anlamıyoruz’ diyor… Sayın Başbakan bunda alınacak bir şey yok, İnsanlar açıkladığınız kararları anlamıyor Sayın Başbakan, anlıyor musunuz?” şeklinde konuştu. Özersay Başbakan’a bu konudaki ısrarından vazgeçmesi çağrısında da bulundu.

Salgınla mücadelenin Hükümet’in tavrı nedeniyle zafiyete uğradığını da belirten Özersay, Sağlık Bakanı ile ilgili, böyle bir mücadelede, yaşamsal, kritik bir değişiklik yapılmasını da eleştirdi.

Görevden alınmasından önce Pilli’nin önce itibarsızlaştırıldığını iddia eden Özersay, “Süründüre süründüre böyle bir noktaya getirdiniz, son noktada da yoruldu dediniz” şeklinde konuştu.

“Uyudu bile dediniz veya denmesine izin verdiniz, Sayın Ali Pilli bunu hak eder mi” diye soran Özersay, sağlık çalışanlarının da bu hamle de demoralize olduğu görüşünü belirtti.

Yeni Sağlık Bakanı’nın kararlarını da bu noktadan sonra, ne karar olursa olsun sorgulanır olacağına vurgu yapan Özersay, şu ana kadar Sağlık Bakanı’nın neden görevden alındığına ilişkin bir açıklamanın da yapılmadığını altını çizdi.

Arıklı’ya… “Ekonomiyi mamur ettiniz de sağlığa sardınız Sayın Bakan…”

Kamuoyundaki güvensizliği tetikleyenlerden birinin de Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın açıklamaları olduğu görüşünü belirten Özersay, hem PCR testini, hem de Devlet Laboratuvarı’nı sorgulatacak açıklamalar yaptığını ifade etti.

Özersay Arıklı’nın açıklamaları ile aşıyla ilgili de tartışmalara neden olduğunu kaydetti. Özersay Arıklı’ya “Popülizmi bir kenara bırakmak zorundasınız, sorumluluğunuzun farkında olmalı ve ona göre davranmalısınız” şeklinde konuştu.

Özersay, Arıklı’ya “Ekonomiyi mamur ettiniz de şimdi sağlığa mı sardınız Sayın Bakan” diye seslendi.

Ekonomideki yaranın derinleştiğine de işaret eden Özerday, Hükümet’in aldığı tedbirlerin bu yaraya merhem olmayacağına vurgu yaptı.

Hükümet’in temel olarak "Borçlanarak borcunuzu ödeyin" önlemi aldığına işaret eden Özerday, “Özel sektör şu anda Hükümet gölge etmesin başka ihsan istemeyiz noktasında” dedi.

Sürenin uzayacak gibi göründüğüne de değinen HP Genel Başkanı Özersay, esnafın desteklenmesi gerekliliğine vurgu yaptı, bu saatten sonra kredinin anlam ifade etmediğinin altını çizdi.