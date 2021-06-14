Özyiğit: Meclis ve hükümet yap-boz tahtasına benzetildi

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, Meclis’in tarihi rekora imza atarak, saat 14.00 sıralarında açılmasını eleştirdi, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin kurultuy hesapları ile uzatmaları oynadığını kaydetti, “Bu oyun artık bozulacak” dedi.

Özyiğit, “İşinize her gelmediğinizde sil baştan mı yapacaksınız? Burası mahalle mektebi mi?” diye konuşarak, hükümetin Anayasa ve Meclis iç tüzüğüne saygısızlık yaptığını belirtti.

Meclis ve hükümetin yap-boz tahtasına benzetildiğini dile getiren Özyiğit, erken seçim tarihinin görüşülmesi için Anayasa Mahkemesi’ne taşıdıklarını söyledi.

Özyiğit, hükümetin uzlaşmaz tutumu nedeniyle erken seçim tarihinin belirlenemediğini dile getirdi.

Bu konuda ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini dile getiren Özyiğit, hükümete çağrıda bulundu.