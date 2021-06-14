"Meclis'te varlığın % 40, komitelerde talebin % 57"
Erken seçim tarihinin Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi yerine Geçici ve Özel Ad-Hoc Komitesi’nde görüşülmesine ilişkin gündem Meclis’i gerdi.
Erken seçim tarihinin Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi yerine Geçici ve Özel Ad-Hoc Komitesi’nde görüşülmesine ilişkin gündem Meclis’i gerdi.
Başbakan Ersan Saner'in "Bu Meclis'te koltukların yüzde 40'ı UBP'ye aittir" sözlerine karşılık, CTP Milletvekilli Erkut Şahali, "Yüzde 40'tır varlığın ama komitelerde talebin yüzde % 57" sözlerini kullandı.
Saner, UBP’nin komitelerde 4 üyesi olması gerektiğini belirtti.
Bu sırada Meclis’te sesler yükseldi, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, “Çarpım tablosunu bilmiyorsunuz” diye eleştirdi.
Saner, Şahiner’e “Çarpım tablosunu da oranların nasıl hesaplanması gerektiğini öğretiriz” diyerek cevap verdi, Meclis’te sesler yükseldi.
CTP Milletvekili Erkut Şahali de Saner’e tepki gösterdi, Saner Şahali’ye “Hukuk ile matematiği ayır, konuşacağız” şeklinde konuştu.
Başbakan Saner, komite üyelerinin sayıların çarpıtılmasına anlam veremediğini dile getirdi, “Maskaralık nerede oldu, topluma anlatalım” dedi.