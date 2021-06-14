Lefkoşa28 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Kıbrıs Meclisi'nde ilk kadın vekiller Kıbrıslıtürk'tü
Muhalefetsiz Ad-Hoc Komitesi'ne oy çokluğu

Muhalefetsiz Ad-Hoc Komitesi'ne oy çokluğu

CTP, HP ve TDP’nin “sürecin hukuka, Anasaya’ya ve Meclis İç Tüzüğü’ne aykırı olduğu” gerekçesiyle görevlendirme yapmadığı komitede, UBP’den 3, DP ve YDP’den 1’er milletvekili görev yapacak.

A+A-

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda "Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halk Oylaması Yasası Değişiklilerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere" geçici ve özel ad hoc komite üyelerin saptanmasına yönelik karar 24 kabul, 16 ret, 1 çekimser olmak üzere oy çokluğuyla onaylandı.

CTP, HP ve TDP’nin “sürecin hukuka, Anasaya’ya ve Meclis İç Tüzüğü’ne aykırı olduğu” gerekçesiyle görevlendirme yapmadığı komitede, UBP’den 3, DP ve YDP’den 1’er milletvekili görev yapacak.

Komitede UBP’den Sunat Atun, Özdemir Berova, Menteş Gündüz; DP’den Serdar Denktaş, YDP’den Bertan Zaroğlu görev yapacağı açıklandı.

Bu haber toplam 169 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
İlgili Haberler
"Devlet’ ve ‘egemenlik’ diyenler Meclis’i paspas edecek""Devlet’ ve ‘egemenlik’ diyenler Meclis’i paspas edecek"Hükümetin ‘hudut tanımadığını’ memleketi duvara doğru sürüklediğini dile getiren Erhürman, “Bunlar doğru şeyler değil” şekline konuştu.
Özyiğit: Meclis ve hükümet yap-boz tahtasına benzetildiÖzyiğit: Meclis ve hükümet yap-boz tahtasına benzetildi
Özersay’dan Başbakan Saner’e: Güç zehirlenmesi yaşıyorsunuzÖzersay’dan Başbakan Saner’e: Güç zehirlenmesi yaşıyorsunuzHP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, komitenin Anayasa’ya aykırı oldukları gerekçesiyle üye vermediklerini söyledi.