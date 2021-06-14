Muhalefetsiz Ad-Hoc Komitesi'ne oy çokluğu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda "Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halk Oylaması Yasası Değişiklilerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere" geçici ve özel ad hoc komite üyelerin saptanmasına yönelik karar 24 kabul, 16 ret, 1 çekimser olmak üzere oy çokluğuyla onaylandı.

CTP, HP ve TDP’nin “sürecin hukuka, Anasaya’ya ve Meclis İç Tüzüğü’ne aykırı olduğu” gerekçesiyle görevlendirme yapmadığı komitede, UBP’den 3, DP ve YDP’den 1’er milletvekili görev yapacak.

Komitede UBP’den Sunat Atun, Özdemir Berova, Menteş Gündüz; DP’den Serdar Denktaş, YDP’den Bertan Zaroğlu görev yapacağı açıklandı.