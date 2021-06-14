"Devlet’ ve ‘egemenlik’ diyenler Meclis’i paspas edecek"

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Meclis’te bugün konuşulanların demokrasi ve yasama organı tarihine kapkara bir leke olarak geçeceğini dile getirdi.

Erhürman, “Bunu kabul ettiğiniz anda, 27 tane parmağa sahip olan herhangi bir hükümet, Meclis iç tüzüğünde ne yazıyorsa, hepsini paspas edip, dilediğini yapabilecek” dedi.

Basit bir algısı ile hareket edildiğini ifade eden Erhürman, “Meclis’te bundan sonra iç tüzük ihlal edilirse, sorumlusu buradaki 27 kişidir” şeklinde konuştu.

Erhürman, konuşması devam ederken, hükümete mensup milletvekillerinin kendisini dinlemedikleri gerekçesiyle uyardı.

Bu sırada Genel Kurul’da sesler yükseldi, Erhürman ile muhalefet vekillerinin eleştirilerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, “Gerizekalı değiliz, dinlediğimizi anlıyoruz, başkalarıyla karıştırmayın” dedi.

Erhürman, komitelere ilişkin Meclis iç tüzüğünde yer alan kararı kürsüden okudu.

Erhürman, komiteye yönelik adımın Meclis’in tüm çalışmalarını etkileyeceğini, hasara uğratacağını, muhalefetin varlığını anlamsız kılacağını dile getirdi.

Azınlık Hükümeti’nin “Ben yaparım, olurum” anlayışı ile devam ettiğini ifade eden Erhürman, “Hukuku ayaklar altına alan Meclis’in üyesi olmaktan mutlu değilim” dedi.

Erhürman, hükümetin çıkardığı yasa gücündeki kararnamelerin çoğunun Anayasa’ya aykırı olduğunu da belirtti.

“Hukuku paspas etmekten gocunmuyorsunuz. Ad-Hoc Komite maskaralığı bitmeden, başka bir konuyu daha gündeme getiriyorsunuz” diyerek hükümeti eleştiren Erhürman, “ Meclis’in, yargının itibarının aşağıya çekilmesi bizim sevindiğimiz bir şey değil” şeklinde konuştu.

Erhürman, yapılanların Hükümet’in önüne geçtiğini, yasama ve yargıya ulaştığını söyledi.

Hükümete “Silkinin, kendinize gelin, bunlar olacak işler değil” diye uyarısında bulunan Erhürman, “bunlar haddiniz değil” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, komitelerin oluşumu ile önerilerin kompozisyona göre Meclis çalışanları tarafından yapıldığını söyledi.

Bu sırada yerinden söz alan UBP Milletvekili Özdemir Berova, komitelerde üye sayısını CTP’nin ‘2,2,1’ önerisinde bulunduğunu savundu, Erhürman Berova’ya “Önermedik, yalan söylüyorsunuz” dedi.

Erhürman, siyasi partilerin komitelerde kendilerine düşen üye sayısından feragat edebileceğini söyleyerek, bu durumun geçmişte yaşandığını ifade etti, örnekleri sıraladı.

Başbakan Ersan Saner’in UBP’nin komitelerdeki 1 üye sayısından feragat ettiğine dair kararı imzaladığını da hatırlatan Erhürman, bu kararın Meclis’ten oylandığını vurguladı.

Erhürman, hükümetin muhalefete ‘merak etmeme’ rolü biçtiğini söyledi.

Erhürman konuşmasına devam ederken, sesler yükselmesi nedeniyle Meclis Başkanı Önder oturuma 10 dakika ara verdi.

Erhürman: ‘Devlet’ ve ‘egemenlik’ diyenler Meclis’i paspas edecek

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Meclis’te verilen 10 dakikalık aranın ardından yeniden kürsüye çıktı, basına da yansıyan Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın “3 dairenin Yönetim Kurulu üyeliklerinin UBP’ye devredildiği, YDP’nin fiilen 1 milletvekiline düşmüştür” şeklindeki açıklamalarını sordu.

Bu açıklamalara rağmen, erken seçimin görüşüleceği Ad-Hoc Komite’de YDP’nin temsilcisinin Bertan Zaroğlu olacağını hatırlatan Erhürman, “Böyle bir şey görüldü mü? Yaşananların cılkı çıktı” dedi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, yerinden söz alarak, Erhürman’a “Siz hukukçusunuz, bunun mahsuru var mı?” diye sordu.

Bu soruya vekiller tepki gösterdi.

Erhürman, Meclis içerisinde halledebilecek konuların, “Ya mahkeme ya sokak” ikilemine düşürülmemesi için bunca zamandır çaba gösterdiklerini vurguladı.

Hükümetin ‘hudut tanımadığını’ memleketi duvara doğru sürüklediğini dile getiren Erhürman, “Bunlar doğru şeyler değil” şekline konuştu.

Erhürman, “Kara lekenin altında imzası olan kim ise, tutanaklara girecek. Bundan sonra bu hesap hiç kapanmayacak. Bunu da en çok ‘devlet devlet’, ‘egemenlik’ diyenler yapacak, Meclis’i paspas edecekler. Açın gözünü, uyandırın canınızı” dedi.

Derya, ‘hukuki’ açıdan açıklama istedi

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Doğuş Derya, DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın 2020’de parti ile bağlarını koparttığını, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun ise partiden istifa ettiğine yönelik yaptığı açıklamayı hatırlattı, bu kişilerin söz konusu siyasi partileri temsilen Ad-Hoc Komite’ye katılmasının hukuki olarak mümkün olup, olmadığını sordu.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ise gazete veya sosyal medyada yazılanların değil, resmi olarak yapılan başvuruların değerlendirildiğini söyledi, bu yönde Başkanlığa iletilen herhangi bir dilekçe olmadığını belirtti.

Konuşmaların ardından erken seçimin tarihinin Ad-Hoc Komite’de görüşülmesine yönelik belirlenen üyeler 24 kabul, 16 ret, 1 çekimser olmak üzere oy çokluğuyla onaylandı.