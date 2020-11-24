CTP – TDP görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı sarayına giderken arkada ciddi bir kaos ve karmaşa bıraktığını ifade etti.

Bir Bakanlar Kurulu olmadığını ve ciddi sorunlar bulunduğunu belirten Özyiğit, görevi alan Erhürman’a başarılar diledi. Konuları birlikte değerlendirdiklerini belirten Başkan Özyiğit, ön değerlendirme yapmalarına karşın, yarın akşam toplanacak Parti Meclisi’nde enine boyuna değerlendirme yapacaklarını kaydetti. “TDP oluşacak yapıda olacak mı olmayacak mı karar vereceğiz, TDP elini taşın altına koymaktan imtina etmez” diyen Özyiğit, reformlar hayata geçirilecekse, TDP’nin de elini taşın altına koyacağını belirtti. Özyiğit, “Bizim dışımızda 26 oluşursa, TDP böyle bir yapıya çok da ortak olmayı istemez” şeklinde konuştu.

Erhürman: “DP ve YDP ile görüşmelerin ardından parti içinde tekrar değerlendirme yapacağız”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, diğer partilerle konuşulanların TDP ile de konuşulduğunu belirtti, yarın itibarıyla DP ve YDP ile görüşecek, görüşmelerin tamamlanacağını kaydetti.

Görüşmelerin ardından parti içinde yapılacak değerlendirme sonucu tekrar görüşme sürecinin başlayacağını kaydeden Erhürman, TDP’ye teşekkür etti.