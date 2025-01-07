Özuslu: “Araç hava yastıkları risk taşıyor”

Yasama yılının ilk denetim görevini yapan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda milletvekilleri güncel konuşmalar yaparak çeşitli konuları gündeme taşıdı.

CTP Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu, araçlardaki hava yastığı tehlikesine ilişkin konuşma yaptı.

Polis Trafik Müdürlüğü’nün 2023’te yaşanan ölümlü bir trafik kazasına ilişkin Makine Mühendisleri Odası’na ilettiği bilirkişi raporu talebini ve hazırlanan raporu paylaşan Özuslu, hava yastıklarının taşıdığı risklere dikkat çekti.

Dünyada 2018 yılından beri hava yastıklarına ilişkin geri çağırmalar olduğunu hatırlatan Özuslu, Japonya’daki Takata markasına ait seri numaraları paylaşılan bazı hava yastıklarında üretim hatası olduğunun tespit edildiğini anımsattı. Özuslu, geri çağırma girişimlerin söz konusu ölümlü kazadan önce de yaşandığını ancak devletin herhangi bir önlem almadığını savundu.

Özuslu, Güney Kıbrıs’ta da yakın zamanda hava yastıklarının gündem olduğunu belirterek, güneydeki hükümetin de adım atmakta geri kaldığını ancak yaşanan ölümlü kazaların ardından panik halinde yasa yapıldığını ve araçların geri çağrılması gibi yetkilerin ilgili bakanlığa verildiğini anlattı. Özuslu, Avrupa genelinde de bu konuyla ilgili neler yapılacağının tartışılıyor olduğunu anımsattı.

“KKTC’de sadece bir firma hava yastıklarına değişim yaptı”

Ülkede sadece bir firmanın kendi sattığı yaklaşık 2 bin aracın hava yastıklarında değişim yaptığı bilgisini aldığını ifade eden Özuslu, diğer firmaların geri çağırma gibi bir adımı olup olmadığını sordu.

Ülkedeki araçların büyük bir kısmının ikinci el olarak ülkeye geldiğini ve bu araçların firma aracılığıyla takibinin zor olduğunu dile getiren Özuslu, hükümetin yıllardır gündemde olan bu konuda hiçbir adım atmadığını savundu. Özuslu, “Hiçbir şey yapmamak kabul edilemez. Bir an önce yol alınması lazım.” dedi.

Takata marka hava yastıklarının birçok araçta kullanıldığına dikkat çeken Milletvekili Özuslu, “Arabalarımızın içinde bomba taşıyor olabiliriz. Biraz kaygılanmakta fayda vardır.” diye konuştu.

Konuya ilişkin yerinden söz alan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, ilgili bakanlığın bayilerle görüşme yaptığı ve yol haritası üzerinde çalıştığı bilgisini paylaştı.

Yollardaki tehlikelere de değinen Özuslu, Çayönü Güvercinlik- Güvercinlik Sanayi Yolu’nda halkın risklere dikkat çekmek amacıyla eylem yaptığını, söz konusu yolda bir uçurum olduğuna dikkat çekti.

Özuslu, bu durumun şaka olmadığını dile getirerek, yol güvenliği için gerekli önlemlerin alınması talebinde bulundu.

“Çayönü- Güvercinlik’te cuma günü yol yapımına başlanıyor”

Yerinden söz alan Bakan Dursuz Oğuz, söz konusu yolla ilgili protokol imzalandığı, Çayönü- Güvercinlik’te Cuma günü yol yapımına başlanacağını duyurdu.

Bakan Çavuş: “Son 2 yılda orman yollarının yüzde 99’unu açtık”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, orman yangınlarıyla mücadelede en titiz davranılan dönemde olunduğunu, son 2 yılda orman yollarının yüzde 99’unun açıldığını kaydetti.

Geçen yılın yangına en hızlı müdahale edilen yıl olduğunu da söyleyen Çavuş, ilgili kurumlarına teşekkür etti. Bakan Çavuş, ülkede birçok noktada yangının sensörler ve İHA’larla takibinin yapıldığına da dikkat çekti.

Geçen yıl 350 bin fidan dikildiğini kaydeden Çavuş, "Fide ekiminde de maksimum seviyeye ulaşıldı. Nasıl oluyor da biz ağaç ekmedik? dedi.

Çam kese böceğiyle 5 ayaklı mücadelenin 4 ayağının yürütüldüğünü ancak ilaçlama noktasında istenilen seviyede olmadıklarını söyleyen Çavuş, bu konuda çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Yeşilköy Mezarlığı’yla ilgili kendilerine müracaat olduğunu ve bu konuda değerlendirmeler yaptıklarını belirten Çavuş, Yeşilköy’ün her arazisinde endemik bitkilere rastlanabileceğini ifade etti.

Çavuş, “Mezarlık bu bölge için bir ihtiyaç. Halkın erişebileceği en uygun bölgeyi bularak mezarlık inşasının yapılması sağlamak gerekiyor” dedi.

İklim kriziyle ilgili Tarım Bakanlığı içerisinde bir komite kurma çabası içerisinde olduklarını kaydeden Çavuş, kuraklık ve iklimle mücadelenin tüm dünya ülkelerinin mücadelesini gerektiren bir konu olduğunu belirtti.