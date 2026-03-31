Öztürkler: "Meclisi bugün toplantıya çağırmayacağım"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğine işaret ederek, ortamın daha fazla gerilmemesi adına Meclis’i bugün toplantıya çağırmayacağını duyurdu.

YENİDÜZEN Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ’a bilgi veren Öztürkler, mevcut süreçte tansiyonun düşürülmesinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Ziya Öztürkler, hükümet ile sendikalar arasında diyalog kurulmasına fırsat verilmesi gerektiğini belirtti.

Kendisi hükümet adına konuşamayacağını ifade eden Öztürkler, Meclis önünde dün yaşanan olayların ise tekrar etmemesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel’in bugün Azerbaycan’a gideceği ve Türk Devletleri Teşkilatı Hükümet Başkanları Toplantısı’na katılacağı belirtildi. Bu nedenle Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun en erken önümüzdeki pazartesi günü toplanmasının beklendiği ifade edildi.

Cumhuriyet Meclisi’nde ise önceki oturum sabahın ilk saatlerine kadar sürdü.