Özlem Kadirağa’dan Sadıkoğlu’na ziyaret

Sanat ve Kültür alanında birçok dalda aktif görev alan ve görevini yerine getiren İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun da kurulduğu günden bu yana yönetmeni olan Özlem Kadirağa, geçtiğimiz günlerde elde ettiği başarısını İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile paylaştı.

Özlem Kadirağa, Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti

Anadolu Folklor Vakfı tarafından verilen 2024 yılı Üstün Hizmet Ödülü Altın Madalyası ile birlikte İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret eden Kadirağa, kendisine inanan ve her zaman yanında olan Başkan Sadıkoğlu’na teşekkür etti. İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile Kıbrıs kültürünün olmazsa olmazı halk danslarını Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde tanıtma fırsatı bulduklarını, ay yıldızlı bayrağımızı da gururla dalgalandırdıklarını ifade etti.

Sadıkoğlu: “Kadirağa’nın başarısı tesadüf değil”

İskele Belediyesi’nin önemli yapı taşlarından olan Özlem Kadirağa’nın başarısının tesadüf olmadığını belirten İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da 2024 yılı Üstün Hizmet Ödülü Altın Madalyası’na layık görülen Kadirağa’yı tebrik etti. İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun ülke sınırlarını aştığını ve başarısını uluslararası arenaya taşıdığını da söyleyen Başkan Sadıkoğlu, Kadirağa nezdinde tüm ekibe teşekkür etti.