Özkunt: “İstikrarınızı bozacağız”
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile halkın, istikrardan anladığı şeyin aynı olmadığını ifade etti.
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile halkın, istikrardan anladığı şeyin aynı olmadığını ifade etti.
Özkunt yaptığı yazılı açıklamada, UBP kurultayına yönelik eleştirilerde bulunarak, iki olası adayın şimdiden “el çektirildiğini” belirtti.
Nevzat Özkunt, “Onların istikrardan kast ettikleri ‘hizmette’ ve hükümette kesinti olmaması sanırım. Gözler kör olmuş. Yurttaşlarımızın ise istikrardan anladığı bambaşka” dedi.
UBP’nin, toplumun sorunlarından bihaber olduğunu belirten Özkunt, ilk seçimde iradeye sahip çıkılacağını kaydetti. Özkunt, “İstikrarınızı bozacağız” dedi.
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Etiketler : tdp, Nevzat Özkunt