Özkunt: “Halk Marketlerle ilgili çalışmalarımızı geliştireceğiz"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, “Önümüzdeki günlerde Halk Marketlerle ilgili çalışmalarımızı geliştireceğiz ve görüşmeler yapacağız. Çünkü biz kişisel gaile değil ülke gailesi taşıyoruz” dedi.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Özkunt, Kuzey Kıbrıs TV’de yayınlanan “Kaptanın Günlüğü” programında soruları yanıtladı.

T izinli araçların güneye geçişleriyle ilgili Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yapılan kısıtlamalara değinen Özkunt, bunun karşılıklı geçişlerin yoğunluğundan ve Kıbrıslı Rumların kuzeyde yaptıkları yoğun alışverişten duyulan bir rahatsızlık olduğunu kaydetti.

“Kıbrıs sorununun yörüngesini ayrılıkçı bir perspektiften belirleyenlerin bunu devam ettirmeye çalıştığını” ifade eden Özkunt, yaşanan sorunların bu nedenle sürdüğünü, bunun sona ermesinin tek yolunun karşılıklı diyalogdan geçtiğini belirtti.

“2023 yılının ekonomi ve özgürlükler açısından Kıbrıs Türk toplumu adına iyi geçen bir yıl olmadığını” kaydeden Özkunt, “2023 yılında büyük bir fakirleşme yaşandı. Zaten araştırmalarda da ortaya çıkıyor ki, yurttaşın yaşadığı en büyük sıkıntıların başında ekonomik sıkıntı geliyor” diye konuştu.

İfade özgürlükleri konusunda da büyük sıkıntılar yaşandığını dile getiren Özkunt, mahkemeleri meşgul eden basın ve ifade özgürlüğü davalarının çokça gündeme geldiğini hatırlattı.

“Halk Marketler konusunda Belediyeler Birliği’ni göreve davet ettik”

TDP’nin, kuru bir muhalefet yapmadığını, çözüm önerileri getirdiğini, bunlardan bazılarının Halk Marketler ve Hal Yasası değişikliği olduğunu anlatan Özkunt, özellikle Halk Marketler konusunda Belediyeler Birliği’ni göreve davet ettiklerini anımsattı. Özkunt, “Halk Marketler onların girişimiyle gerçekleşebilir” dedi.

Ticaret Dairesi’nin ağırlık vermesi gereken konunun, temel tüketim maddelerindeki fiyatlandırmalar olduğunu ifade eden Nevzat Özkunt, bunun sonucunda da gerekli ceza-i müeyyidenin uygulanması gerektiğini kaydetti. Özkunt, “Önümüzdeki günlerde Halk Market’lerle ilgili çalışmalarımızı geliştireceğiz ve görüşmeler yapacağız. Çünkü biz kişisel gaile değil ülke gailesi taşıyoruz” dedi.

Vicdani ret konusunda da değerlendirmelerde bulunan Özkunt, UBP-DP-YDP’nin, CTP’nin sunduğu Askerlik Yasası (Değişiklik) Önerisi ivediliğine ret oyu vermesini eleştirdi. Özkunt, vicdani ret konusundaki yasanın bir an önce Meclis’ten geçirilmesi çağrısında bulundu.

DP Milletvekili Serhat Akpınar’ın, “Vatandaşlıklar derhal durdurulmalı” dediğini savunan Özkunt, Akpınar’ın, bunu kendi partisine ve içinde bulunduğu hükümete söylemesi gerektiğini belirtti.

Özkunt, “Bu ülkenin dokusu ve Kıbrıs Türk halkının iradesi günden güne erozyona uğruyor. İstisnai vatandaşlık verme yetkisi Bakanlar Kurulu’ndan alınmalıdır” diye konuştu.

İstihdamlar ve T izinleri konusunda hükümeti eleştiren Özkunt, “hükümeti oluşturan partilerin ülke kaynaklarını kendi yandaşlarına kullandığını” ileri sürdü.

Erken seçim konusunda da değerlendirme yapan Özkunt, “Bu yıl açıkçası kurultaylar yılıdır, bir erken seçim olur mu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama olursa da toplum gailesi taşıyan bir Meclis çoğunluğunun olması için üzerimize düşeni yaparız” dedi.