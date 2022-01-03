Özkıraç: Hibe jeneratörler için kira talep edilmesine izin vermeyeceğiz

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, toplumun özvarlığı KIB-TEK’in parasının hibe edileceği açıklanan jeneratörlere kira bedeli ödenmesine izin vermeyeceklerini açıkladı. Özkıraç, “Ellerinizi bu toplumun ve KIB-TEK’in üzerinden çekiniz. Aksi takdirde biz çektirmesini çok iyi biliriz” dedi.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti tarafından “hibe” edileceği söylenen, bizzat TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilen ve bir önceki Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın da söylediği şekliyle “hibe” 2 jeneratör için gelinen aşamada kira bedelinden söz edilmesinin “siyasi bir ahlaksızlık” olduğunu savundu.

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası olarak 25 MW’lık iki jeneratörü hibe dışında kabul etmeyeceğini ve o santralleri ülkeye sokmayacağını dile getiren Özkıraç, “Kimse bu toplumun özvarlığı olan KIB-TEK’in parasını akıl almaz kira bedellerine peşkeş çekmesine izin vermeyeceğiz” dedi.