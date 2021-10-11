Özkıraç: “Faşist uygulamayı şiddetle kınıyoruz”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir’in Türkiye’ye alınmamasıyla ilgili “Faşist uygulamayı şiddetle kınıyoruz” dedi.

Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, “Tarihin akışını ne AKP İktidarı, ne de ‘’Diktatör’ geri çeviremez ve durduramaz” ifadelerini kullandı, “kazanan emekçiler olacak” açıklamasını yaptı.

Özkıraç’ın açıklaması şöyle:

“Basın-Sen Başkanı ve El-Sen Basın Danışmanı, arkadaşımız Ali Kişmir’ in İstanbul Havalimanında yaşadığı faşist uygulamayı şiddetle kınıyoruz.

İnsan Hakları ve Demokrasiden nasibini almayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemen kesimlerinin yaptıkları ilk ve son değildir.

Ancak, Anadolu Halklarının, emek ve yurtsever kesimlerinin vermiş olduğu mücadele ve gösterdikleri direniş Türkiye’ yi özgür, aydınlık ve huzurlu bir ülke haline getirecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu yoktur.

Tarihin akışını ne AKP İktidarı ne ‘Diktatör’ geri çeviremez ve durduramaz.

Kazanan Anadolu Halkları ve emekçiler olacaktır.”