Özgür Sanat Tiyatro Ve Kültür Derneği’nden DAÜ’ye teşekkür

Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı ziyaret etti.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, ziyaret Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği Başkanı Meryem Uygar, Genel Sekreter Gaye Astan Çoban, Sanat Yönetmeni Mehmet Ulubatlı ve Dramaturg Leyla Ulubatlı tarafından gerçekleştirildi.

Meryem Uygar, ziyarette, “3 Ayna” oyununun Temmuz ayında Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda provalarının gerçekleşmesi ve oyunun sahnelenmesi konusunda DAÜ’nün sağladığı imkanların kendileri için çok büyük bir katkı olduğunu vurguladı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ise, DAÜ’nün imkanları doğrultusunda sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edecekleri ifade ederek, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği tarafından Prof. Dr. Hocanın’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdimi de yapıldı.