ÖZERSAY'IN MİLLETVEKİLLİĞİ SONA ERDİ
Meclis Genel Kurulu HP Milletvekili Özersay'ın Milletvekilliği'nden çekilme istemini oybirliği ile kabul etti.
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Meclis Genel Kurulu HP Milletvekili Özersay'ın Milletvekilliği'nden çekilme istemini oybirliği ile kabul etti.
Meclis HP Milletvekili Kudret Özersay’ın vekillikten çekilme istemini oyladı, oybirliğiyle onaylandı.
Aralarında HP Milletvekili Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’in de bulunduğu 8 vekil oylamaya katılmadı, 42 vekil kabul oy kullandı.
Özersay’ın ‘çekilme’ kararı oylanıyor
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Etiketler : meclis, kudret özersay