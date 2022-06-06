Özersay’ın ‘çekilme’ kararı oylanıyor

HP Milletvekili Kudret Özersay’ın milletvekilliğinden çekilme kararı Meclis’te oylanıyor.

Oylama açık şekilde yapılacak.

CTP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın Meclis’te olmamasından mutlu olmadıklarını, ancak CTP’li vekiller olarak, istifanın kabulü yönünde oy vereceklerini açıkladı.

Berova: UBP olumlu oy kullanacak

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Özersay’ın istifa dilekçesinde yazan gerekçelere katılmadıklarını ancak UBP’li vekillerin oylamaya kabul oyu kullanacaklarını açıkladı.

Berova, Özersay’ın 23 Ocak seçimlerin hemen arifesinde yaptığı açıklamaların UBP tabanı içerisinde ciddi infiale neden olduğunu söyledi.

HP’nin önce 6 milletvekiline, 23 Ocak seçiminde ise 3 vekile gerilediğini dile getiren Berova, oylama sonucunda 2 milletvekiline düşeceğini dile getirdi.

YDP de olumlu oy kullanacak

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Özersay’ın vekillikten çekilme gerekçelerinde ağır ithamlar olduğunu, kabulünün mümkün olmadığını belirtti.

Arıklı, buna rağmen kendisinin siyasi bir karar verdiğini, saygı duyulması gerektiğini dile getirerek, olumlu oy vereceklerini açıkladı.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da oylamada olumlu oy vereceklerini açıkladı, “Hayırlısı olsun” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, “istifa gerekçelerinin hiçbirini kabul etmedim” dedi, bir kahve dahi içmem dedi, sonra koalisyon yaptı. Bu nedenle koyduğu gerekçeleri kabul etmiyorum. Ama saygı duyuyorum” şeklinde konuştu.

Üstel, Özersay’ın kararını onaylayacaklarını belirtti.

ÖZERSAY'IN MİLLETVEKİLLİĞİ SONA ERDİ