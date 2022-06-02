Özersay’dan Rogers ve Baybars açıklaması:  PM kararına uymamaları disiplin kurulunda görüşülecek

Ertuğrul SENOVA

HP Milletvekilleri Baybars ve Rogers’ın Meclis’ten istifa etmeyeceklerini duyurmalarının ardından Özersay ilk açıklamasını YENİDÜZEN’e yaptı. Özersay, “PM kararına uymamaları, bu hafta sonu disiplin kurulunda görüşülecek” dedi.

Halkın Partisi Milletvekilleri Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers’ın Meclis’ten istifa etmeyeceklerini duyurmalarının ardından, Genel Başkan Kudret Özersay ilk açıklamasını YENİDÜZEN’e yaptı.

Özersay, “Bildiğim kadarıyla bu iki arkadaş bağımsız vekil değiller, HP Miiletvekilidirler ve partinin kararlarıyla bağlıdırlar. Kimse partinin üzerinde değil” diyerek, Parti Meclisi’nin bu hafta sonu toplanacağını ve Baybars ile Rogers’ın “parti kararına uymamalarının” disiplin kurulunda görüşüleceğini belirtti.

Özersay, “Yetki Parti Meclisi’nde, başka yorum yapmak istemiyorum” dedi.

HP Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay, partisinin “Sine-i Millet” kararı sonrası önceki gün Meclis’e istifasını sunmuştu.

Özersay’ın istifası Pazartesi günü Meclis’te oylanacak.

HP vekilleri Baybars ve Rogers: Meclisi sahipsiz, halkımızı yalnız bırakmayacağız.