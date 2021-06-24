HP kararına mahkeme dur dedi: Anayasa’ya aykırı!

Anayasa Mahkemesi Bakanlar Kurulu’nun hayat pahalılığı durdurulması ile ilgili almış olduğu “yasa gücünde kararnameyi” durdurdu.

Mahkeme kararın Anayasa’ya aykırı olduğunu hükmetti ve yürürlükten kaldırılmasını emretti.

KTAMS Genel Sekreteri Serman Yiğit, hükümetin aldığı hukuksuz kararın yargıdan döndüğünü belirtti. YENİDÜZEN’e konuşan Yiğit hükümetin hukuksuz icraatlarını yargıya taşımaya devam edeceklerini kaydetti.

KTAMS'ın hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasına karşı açtığı davanın kararı bugün saat 09.30’da Anayasa Mahkemesi’nde okundu.

Neler yaşanmıştı?

Bakanlar Kurulu yasa gücünde kararname ile kamu çalışanlarına verilen Hayat Pahalılığı'nı 4 aylığına durdurmuş, sendikalar bu kararı mahkemeye taşımıştı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN) ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın (KTHES), Hayat Pahalılığı (HP) ödeneğinin durdurulmasının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) dava açılmıştı.