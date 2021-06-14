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Özersay’dan Başbakan Saner’e: Güç zehirlenmesi yaşıyorsunuz

Özersay’dan Başbakan Saner’e: Güç zehirlenmesi yaşıyorsunuz

HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, komitenin Anayasa’ya aykırı oldukları gerekçesiyle üye vermediklerini söyledi.

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HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, komitenin Anayasa’ya aykırı oldukları gerekçesiyle üye vermediklerini söyledi.

Erken seçim tarihinin Hukuk Siyasi İşler Dışişlişkiler Komitesi’nde görüşülmesi gerektiğini dile getiren Özersay, “Hukuksuzluğun bir parçası olmak istemiyoruz. Siyaset etiği açısından Azınlık Hükümeti olmanıza rağmen, bir şeyi empoze etmeye çalışıyorsunuz, uzlaşmaya gayret etmiyorsunuz” dedi.

Özersay, hükümetin komitelerde gayrı resmi şekilde çoğunluğu elde etmeye çalıştığını vurguladı.

Bütçe Komitesi yanında iki komitede daha üye sayılarında değişikliğe gidilmesi için Danışma Kurulu’na başvuruda bulunduğunu söyleyen Özersay, “Mesele sizin demokrasiye ilişkin zihniyetinizdir” dedi.

Özersay, “Güç zehirlenmesi yaşıyorsunuz. Olmayan güçten zehirleniyorsunuz, belli ki başka yerlerden feyz alıyorsunuz” diyerek, Başbakan Ersan Saner’i eleştirdi.

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