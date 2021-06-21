Özersay: Hükümet ‘metazori’ bir anlayışta
Halkın Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, hükümetin ‘metazori’ anlayışı ile devam ettiğini söyledi.
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Halkın Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, hükümetin ‘metazori’ anlayışı ile devam ettiğini söyledi.
Özersay, seçim tarihi konusunda gayri resmi istişare olması halinde, tarafların görüşlerini söylemesi gerektiğini belirtti.
Erken seçim tarihine Ocak 2022 olarak olumlu görüş belirttiklerini dile getiren Özersay, Hükümetin Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na yönelik değişiklik talebini Ad-Hoc Komite’de görüşmesine yönelik adım atmasını da eleştirdi.
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Etiketler : meclis, erken seçim, kudret özersay
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