Berova: Muhalefet kara senaryo yaratıyor

Arıklı: Partim de beni Ocak 2022'de erken seçim için sıkıştırıyor

Partisinin de Ocak 2022’de erken seçim konusunda kendisini sıkıştırdığını belirten Arıklı, iktidar ve muhalefetin bu tarih üzerinde uzlaşması gerektiğini dile getirdi.Arıklı, “UBP’nin de bu konuda diretmeyecektir diye umuyorum” şeklinde konuştu.