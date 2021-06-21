Berova: Muhalefet kara senaryo yaratıyor
UBP Grup Başkan Vekili, Milletvekili Özdemir Berova, ülkede muhalefet tarafından ‘kara senaryo’ yaratıldığını savundu, seçim tarihini belirlemede tek kurulun Meclis olduğunu söyledi.
UBP Grup Başkan Vekili, Milletvekili Özdemir Berova, ülkede muhalefet tarafından ‘kara senaryo’ yaratıldığını savundu, seçim tarihini belirlemede tek kurulun Meclis olduğunu söyledi.
Berova, Ad-Hoc Komite’de çıkacak kararın ‘nihai’ olmayacağını dile getirerek, “Ülke kara propaganda kaldırır noktada değildir” dedi.
Bu sırada Meclis’te sesler yükseldi, muhalefet Berova’nın konuşmasına tepki gösterdi.
Özyiğit: Anayasa açık
Yeniden söz alan TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, “Devletin sadece adı mı var?” diye sordu, “İşinize geldiğinde devlet var, gelmediğinde yok. Yeter artık” diyerek, tepki gösterdi.
Özyiğit, Nisan ayında Yüksek Mahkeme Başkanı’nın Meclis’e yazdığı yazıyı hatırlattı, Anayasa’nın açık olduğunu, 1 yıldan az süre kalması halinde ara seçimin yapılmadığını kaydetti.
Özersay: Meclis miting salonu değil
HP Milletvekili Kudret Özersay, Meclis’in bir miting salonu olmadığını söyledi, Berova’yı konuşmasından dolayı eleştirdi.