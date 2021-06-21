Arıklı: Partim de beni Ocak 2022'de erken seçim için sıkıştırıyor

Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, muhalefet ve iktidar arasında tüm kontakların koptuğunu, toplumun gerildiğini söyledi.

Arıklı, “Bizlerin geri adım atması, muhalefetle kucaklaşmamız gerekiyor” dedi.

Partisinin de Ocak 2022’de erken seçim konusunda kendisini sıkıştırdığını belirten Arıklı, iktidar ve muhalefetin bu tarih üzerinde uzlaşması gerektiğini dile getirdi.

Arıklı, “UBP’nin de bu konuda diretmeyecektir diye umuyorum” şeklinde konuştu.