Arıklı: Partim de beni Ocak 2022'de erken seçim için sıkıştırıyor
Partisinin de Ocak 2022’de erken seçim konusunda kendisini sıkıştırdığını belirten Arıklı, iktidar ve muhalefetin bu tarih üzerinde uzlaşması gerektiğini dile getirdi.Arıklı, “UBP’nin de bu konuda diretmeyecektir diye umuyorum” şeklinde konuştu.
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Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, muhalefet ve iktidar arasında tüm kontakların koptuğunu, toplumun gerildiğini söyledi.
Arıklı, “Bizlerin geri adım atması, muhalefetle kucaklaşmamız gerekiyor” dedi.
Partisinin de Ocak 2022’de erken seçim konusunda kendisini sıkıştırdığını belirten Arıklı, iktidar ve muhalefetin bu tarih üzerinde uzlaşması gerektiğini dile getirdi.
Arıklı, “UBP’nin de bu konuda diretmeyecektir diye umuyorum” şeklinde konuştu.
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Etiketler : meclis, erken seçim, Erhan Arıklı
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