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Erhürman’dan hükümete: Haddinizi aştınız

Erhürman’dan hükümete: Haddinizi aştınız

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, “Yaşananlar, kabak tadı verdi” dedi.

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CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, “Yaşananlar, kabak tadı verdi” dedi.

Erhürman, Meclis’in saat 13.00’te açılmasını eleştirdi.

Muhalefetin üye vermediği Ad-Hoc Komite’de hem erken seçim hem de Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın görüşülmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Erhürman, “Bu durum, memleketin tarihinde görülmedi. İnşallah bir daha da görülmez” şeklinde konuştu.

Erhürman, memleketin ‘geçim’ derdinde olmasına rağmen, hükümetin kurultay derdinde olduğunu kaydetti.

“Bunun sonu karanlığa gidiyor. Siz 27 parmakla sürekli muhalefeti tokatlayacağınızı zannediyorsunuz” diyen Erhürman, “Bu ciddiyetsizliğin sorumlusu sizsiniz, haddinizi aştınız” şeklinde konuştu.

Erhürman: Hükümet, yalana dayalı propaganda yapıyor

CTP Milletvekili Tufan Erhürman da “Saçmalığın dibine vurduk” dedi, Berova’yı eleştirdi.

Erhürman, yargının ara seçime ilişkin Meclis’e yazdığı yazıya yanıt almamasını hatırlatarak, Meclis’in Anayasa’yı ihlal ettiğini söyledi, “Bu çok mu normal?” diye sordu.

Meclis’in ‘çocuk bahçesine’ döndüğünü de ifade eden Erhürman, “Meclis’ten cehalet atılıyor” şeklinde konuştu.

Erhürman, hükümetin yalana dayalı propaganda yapıldığını söyledi, “Ad-Hoc Komite’de görüşülen Meclis’te karara bağlanacaksa, Hukuk Komitesi’nde görüşülen nereye gelecek” diye sordu.

‘Parti-meclis bütünleşmesine’ izin vermeyeceklerini dile getiren Erhürman, “El kaldıracağınız şey, bu memleketin ne hale getirileceğidir, farkında olun” dedi.

Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu yerinden söz olarak, “Bırakın, Genel Kurul’da kararımızı verelim” dedi.

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