UBP-HP görüştü

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ve beraberindeki heyet Halkın Partisi’ni ziyaret etti.

Görüşmeden sonra açıklama yapan HP Genel Başkanı Kudret Özersay “Eğer anlaşabilirsek hükümette yer almak isteriz” dedi, kendilerine yapılan önerileri değerlendireceklerini ifade etti.

Özersay “karşılıklı esneklik gösterilmesini” de istedi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu görüşmeyi “olumlu” olarak nitelerken haftaya partilerle görüşmelere devam edeceklerini, önümüzdeki hafta sonuna doğru hükümeti kurmayı amaçladıklarını anlattı.