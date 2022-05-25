Özersay: 3 milletvekili birlikte hareket edeceğiz

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sine-i millet kararı sonrasında sessiz kalan, iki HP milletvekili Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers'in istifa etmeyeceği iddialarıyla ilgili konuştu, “3 milletvekili olarak birlikte hareket edeceğiz” dedi.

Özersay, sine-i millet kararının onaylanmaması halinde ise HP’nin fiilen Meclis’ten çekileceğini açıkladı, “Hükümetin hükümet olması için muhalefete ihtiyacı vardır. Muhalefetsiz hükümet ne kadar gider?” diye sordu.

Siyasetten çekilmeyeceğini, halkın içerisinde daha aktif siyaset yapacaklarını ifade eden Özersay,

seçime katılım oranını artırarak, memleketi en erken zamanda seçime götürmek gerektiğini dile getirdi.

Özersay, Kanal SİM’de Serhat İncirli’nin konuğu oldu.

“Onaylanmasa da HP fiilen Meclis’ten çekilmiş olacak”

“(YDP Genel Başkanı, sine-i millet kararını onaylamayacağını açıklaması) O onaylamasa da HP fiilen Meclis’ten çekilmiş olacak. Hükümetin hükümet olması için muhalefete ihtiyacı vardır. Muhalefetsiz hükümet ne kadar gider? Hükümet şu anda memlekete zarar veren, iradeye, demokrasiye zarar veren bir yapıdadır. Makul süre sonra, katılım oranını artıracak şekilde memleketi seçime götürmek gerek.”

“Kurultay iradesi olmayan bir başbakan var”

“Meşru olmayan bir hükümetle nasıl diyalog kuracaksınız? UBP, DP, YDP anahtar teslim konumuna geldi. Parti tabanının iradesi hilafına, bunu teslim etmişlerdir. Kurultay iradesi olmayan bir başbakan var, seçmen iradesi de yok. Hükümet-muhalefet ilişkisine girildiğinde meşrulaştırılmış olur. Her siyasi parti mücadele şeklini kendi seçer. Dünyanın her yerinde siyasal sistem, Meclis içerisinde sorunlara çözüm bulunarak ilerler. Ama daha geçen güne kadar, eleştiri yaptığımızda dikkate alan yok. Dün Meclis’te yaşananlar, gayri meşru hükümetin kurulması bardağı taşıran son damlaydı. Muhalefet Meclis’te iktidarsızlaştırılıyor. Söyleyip de denetleyebilen noktaya geldiğinizde, muhalefet etkisiz hale getirilmiş konumuna sokuluyor. Dün yaşananlar, bunun ispatı…”

“Bu bir ilk adım…”

“Diğer tüm siyasi partilerin harcamaları nedeniyle yapılandırılmış borcu vardır. HP’nin hiçbir bankaya borcu yoktur. 2016-2018’e kadar hiç devlet katkısı almadı. Kendine göre bir birikimi olan HP, siyasi yaşamını idame ettirebilir. Sadece HP milletvekillerinin istifasıyla kamuoyunun tek başına yaratamayız. Bu bir ilk adımdır. İhtiyacımız, daha birlik beraberlik içerisinde hareket etmek gerekir.”

(4’lü hükümetin bozulması) Belki acele ve hızlı verilmiş bir karar

“(4’lü hükümetin bozulması) HP ortaya koyduğu ilkeler doğrultusunda, bir bakanın oğluna 100 kusur dönümü kiralamasıyla doğrudan alakalıdır. Tümü iptal edilseydi, 4’lü koalisyon hükümeti bozulmazdı. Belki acele ve hızlı alınmış bir karardı. Niyet, ortaya koyduğumuz ilkeleri korumaktı.

HP’nin Özgürgün ile hükümet kurması konusunda, Türkiye’den telkin gelmesine rağmen

4’lü koalisyonu kurduğumuzda kaç kişi bizi alkışladı?”

“Siyasetten çekilmeyeceğim”

“3 arkadaş birlikte hareket edip, Meclis’e gitmedik. Siyasetten çekilmeyeceğim, partiyi kapatmayacağız. Halkın içerisinde daha aktif siyaset yapacağız. Ocak’ta kurultayımız var.”