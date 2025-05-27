Özel Temsilci Güneş Onar Holguin’le görüştü

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’le görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bir bölümü baş başa gerçekleşen görüşmede, genişletilmiş gayriresmi Cenevre toplantısında tarafların üzerinde uzlaştığı altı işbirliği inisiyatifinde gelinen aşama, temmuz ayı sonuna doğru yapılması planlanan bir sonraki gayriresmi toplantı ve son gelişmeler ışığında adadaki siyasi konjonktür ele alındı.

Görüşmede Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak, İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar, Müzakere Heyeti Üyeleri Özlem İnce ve Kerem Haser de hazır bulundu.