Değirmenlik Akıncılar Belediyesi “Alzheimer Grup Aktivitesi” programı düzenliyor

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık ve Sosyal Destek Şubesi, Alzheimer tanısı almış bireylere yönelik “Alzheimer Grup Aktivitesi” programı düzenliyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, pazartesi başlayacak programa katılmak isteyenler, cuma gününe kadar '1198' numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırabilecek.

Meriç’te bulunan Sağlık ve Sosyal Destek Şubesi’nde gerçekleştirilecek olan etkinlikler haftada iki gün, pazartesi günleri saat 09.30’da, çarşamba günleri ise saat 13.30’da düzenlenecek.

Yargılayıcı olmayan, destekleyici ve güvenli bir ortam sunulacak etkinliklerde, katılımcıların bireysel ihtiyaçları ve hastalığın evresi dikkate alınarak planlama yapılacak.

Serinsu: “katılımcıların kendilerini daha güvende hissetmeleri amaçlanıyor”

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık ve Sosyal Destek Şubesi Sorumlusu Laden Serinsu, Alzheimer Grup Aktivitesi’nin amacının, Alzheimer tanısı almış bireylerin duygusal, sosyal ve bilişsel iyi oluşlarını desteklemek olduğunu belirtti.

Grup ortamında gerçekleştirilecek yapılandırılmış etkinliklerin tedavi amacı taşımadığını kaydeden Serinsu, katılımcıların kendilerini daha güvende hissetmelerini, sosyal bağlarını korumalarını, günlük yaşamda daha aktif olmalarını ve yaşam kalitelerini artırmalarını hedeflediğini ve grup çalışmalarıyla “bilgi birikimini koruma, günlük yaşamla ilişkili becerileri sürdürme, zaman ve mekân oryantasyonunu destekleme, ince ve kaba motor becerilerini koruma, iletişim becerilerini sürdürme, el-göz koordinasyonunu destekleme, sosyal etkileşimi artırarak yalnızlık duygusunu azaltma, duyguların ifade edilmesini teşvik etme, benlik saygısını ve aidiyet duygusunu güçlendirme, keyifli ve anlamlı zaman geçirilmesini sağlamanın” amaçlandığını belirtti.