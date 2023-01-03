CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, bütçenin genel bütçe içerisinde çok sınırlı bir yere sahip olduğunu belirterek, ülkede çok şey değiştiğini ancak Turizm Bakanı’nın değişmediğini ifade etti.

Turizmin geldiği noktanın olması gereken nokta olmadığını savunan Özdenefe, “Turizm bir arpa boyu yol ilerleyemiyor” eleştirisinde bulundu. Bu rakamlarla ülkede turizmin lokomotif sektör olmasının mümkün görünmediğini belirten Özdenefe, turizmde birçok problemin biriktiğini söyledi. Pandemiden sonra ülkelerin ciddi stratejik planlar yaptığına değinen Öznedefe, ülkede bunun yapılamadığını söyledi. Girne’nin realitede turizminde başkenti olmadığını savunan Öznedefe, “Girne, göz göre göre felakete sürüklendi. Girne, doyuma ulaştı, Girne, doldu, taştı” diye konuştu. Girne’nin sorunlarının çözülmesi için gereken adımların atılmasını isteyen Fazilet Özdenefe, yeni seçilen Girne Belediye Başkanı’nın şehrin tabelasını indirdiğine değinerek, burada öncelikle nüfusun belirlenmesi mesajının verildiğine işaret etti.

Çevre Dairesi’nin ciddi sıkıntılar yaşadığını ancak bunu toplum olarak kabul edemeyeceklerini savunan Fazilet Özdenefe, özellikle denizlerdeki sıkıntıların ele alınması gerektiğini söyledi. Doğu Çevre Yolu’nun hayati bir noktada olduğunu dile getiren Özdenefe, Girne Antik Liman projesine de değinerek, sürecin uzamadan tamamlanması dileğini ifade etti. Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi bütçesine işaret eden Özdenefe, bütçenin genel kalemiyle ilgili de soru sordu. “Çevre Dairesi’nin var ama yok bütçesi olduğunu” öne süren Özdenefe, bunun kabul edilebilir olmadığını belirtti. “İsmi olan cismi olmayan bir noktaya geldi Çevre Bakanlığı” diyen Özdenefe, hedef, gayret, planlama beklediklerini kaydetti. Alo 123 hattında geri dönüş alamadıkları eleştirisinde bulunan Fazilet Özdenefe, en basit çevre suçlarına karşı bu kadar duyarsız olunmaması gerektiğini söyledi. Taş ocakları konusunda yeterince çalışma yapılmadığını ifade eden Özdenefe, yeni bir taş ocağı açılmasına onay verilmesini de kınadı. “Turist yoksa, çevre yoksa sorun da yok” diyen Özdenefe, İngiltere’deki fuarla ilgili sorular sordu.