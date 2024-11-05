Özdenefe’nin 8’inci olarak açtığı oturuma ara verildi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkan Vekili Sunat Atun, oturumun 8’inci mi yoksa 9’uncu mu olduğu yönünde oylama yapmayı uygun görmediniz mi diye sordu, Fazilet Özdenefe de bunun kararını yalnız başına vermek istemediğini oylamayı divanda görüşmek istediğini belirtti.

Hükümet ortakları ise divan seçimlerinin henüz yapılmadığını ve buna bağlı olarak ortada olmadığını ileri sürerken, muhalefet Zorlu Töre’nin Meclis Başkanlığı dönemindeki divanın hala geçerli olduğunu vurguladı.

Atun “yeniden oylamayı uygun görmediniz mi?” sorusunu oturumu yöneten Meclis Başkan Yardımcısı Özdenefe’ye yeniden yöneltmesi üzerine Özdenefe ise “Divana gitme fırsatı vermediniz, ben de oylamıyorum” ifadelerini kullandı ve oturuma 10 dakika ara verildi.