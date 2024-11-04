Özdenefe, “meşru oturum” mücadelesini sürdürecek
Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar adadan ayrılana dek “meşru oturum” mücadelesini sürdürecek.
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Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar adadan ayrılana dek “meşru oturum” mücadelesini sürdürecek.
Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) saat 11.00’de Fazilet Özdenefe’nın açtığı Meclis Kurul’a nisap sağlanılmadığı gerekçesiyle verilen 10 dakikalık aranın ardından 3 saat geçmesiyle birlikte hala Meclis Salonu’nda beklemeye devam ediyor.
Meclis kulisinden elde edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın Kırgızistan ziyareti gerekçesiyle adadan ayrılacağı ana kadar “meşru oturum” mücadelesinin devam edileceği öğrenildi.
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