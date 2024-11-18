Özdenefe, Meclis Başkan Yardımcısı seçildi
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 10 dakikalık aranın ardından yeniden toplandı.
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 10 dakikalık aranın ardından yeniden toplandı.
CTP Grup Başkan Vekili Sıla Usar İncirli, Meclis Başkan Yardımcılığı için Fazilet Özdenefe’nin aday olduğunu açıkladı, ardından oylamaya geçildi.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Meclis Başkan Yardımcılığı için yapılan ilk oylamada CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe 27 kabul, 15 ret, 6 geçersiz oy alarak seçimi kazandı.
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