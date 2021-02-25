Özdenefe: “İnsanlar belirsizlik içinde beklemeye bırakıldı”

CTP milletvekili Fazilet Özdenefe, bir aydır Meclis’in toplanmadığına, birçok sorununun biriktiğine işaret etti.

CTP olarak görevlerinin sorumluluklarının ve vazifelerin farkında olduklarını kaydeden Özdenefe, sırf Başbakan istedi diye görüşlerini ifade etmekten çekinmeyeceklerini anlattı.

Belirsizlikler devam ederken 1,500 TL ödemelerinin kime yapılacağının belli olmadığının açıklandığını belirten Özdenefe, insanların belirsizlik içinde beklemeye bırakıldığını kaydetti.

Türkiye’den kaynak aktarılmazsa kamu maaşlarının ödenemeyeceğinin söylendiğini ifade eden Özdenefe, bu sırada vergilerin toplanması, denetim gibi konulardan bahsedilmediğini, halka Türkiye’den destek gelmezse maaşlarınızdan bile kesinti yapabiliriz mesajı verildiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın bankacılık sektörü konusunda yaptığı açıklamalara değinen Özdenefe, Bankalar Birliği’nin bu açıklamalara itiraz ettiğini belirtti, Arıklı’nın “spekülasyon” yaptığını öne sürdü ve bunun suç olduğunu söyledi.

Özdenefe, konuyla ilgili yasal düzenlemelere işaret etti, polisi ve savcılığı göreve çağırdı, Merkez Bankası ve Bankalar Birliği’ni şikâyette bulunmaya davet etti.

“İnsanların sosyal medyadan açlıklarını haykırdığı bir dönemde” bu yapılanları kabul etmediğini söyleyen Özdenefe “ben sizi kabul etmiyorum, bu ülke sizin yönetiminizi kabul etmiyor” dedi; en erken zamanda seçime gidilmesini istedi.