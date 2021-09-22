Özdenefe: “Eğitimdeki kaostan bihaber, kurultay evreninden paralel dünyaya beyanatlar veriyor”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Başbakan Ersan Saner’in dün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada muhalefete atıfta bulunarak ‘Kitap dağıtamayan yönetimlere okul yaparak cevap veriyoruz’ eleştirisine yanıt verdi.

Açıklamasında iki yılın ardından beraberinde birçok sorun ile başlayan yeni eğitim yılını işaret eden Özdenefe, Başbakan Saner’in Bakanlar Kurulu açıklamasını da ‘kurultay aday konuşması’ olarak değerlendirdi.

Özdenefe “Başbakan eğitimdeki kaostan bihaber kendi kurultay evreninden paralel dünyaya beyanatlar veriyor. Olacak iş değil! Bari olduğunuz yerde kalın, zaten buralarda kimseye bir faydanız yok…” dedi.

Özdenefe’nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

“Sn. Başbakan dün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bir açıklama yaptı. Bu vesile ile İskenderun ziyaretini bol bol dinleme fırsatı bulduk. Ağır pandemi ve ekonomik kriz koşullarında ülkeyi yöneten bir başbakan olarak değil, partisinin kurultay sürecindeki başkan adayı olarak bizlere hitap etti ve kurultay seçim startını da resmen ilan etti. Zaten bir süredir çıktığı programlarda rakiplerinin sahada olduğunu ancak kendisinin hükümet işleri ile uğraşmak zorunda kaldığı için kurultaya yönelik çalışma yapamadığını ifade ediyor ve mağduriyetini anlamamızı bekliyordu.

Bakanlar Kurulu kararları açıklanacak gerekçesiyle yapılan bu kurultay aday konuşmasından elbette muhalefet de nasibini aldı. ‘Kitap dağıtamayan yönetimlere okul yaparak cevap’ verdiklerinden bahsetti Sn. Başbakan. İki yıldır kapalı olan okulları doğru dürüst bir planlama ile açmayı başaramayan hükümet, bunun üzerinden bile muhalefete ayar çekmeye kalktı anlayacağınız. Ülke genelinde bir okullaşma planı yapmayan, iş insanlarını ülke ihtiyaçlarına göre yönlendirmek yerine, onların projelerinin arkasından sürüklenip, yapılan okullardan kendilerine pay çıkarmayı marifet sayan Sn. Başbakan, icraattan ne anladığını da ortaya koydu böylece.

Aylardır okulların yüz yüze eğitime hazır olacağını söyleyenler, okulların açılmasına günler kala seyreltilmiş eğitimi gündeme getirdiler. Uygulamanın nasıl ve hangi koşullarda yapılacağı hala okul yönetimleri ve veliler tarafında anlaşılamamışken bu eğitim döneminde de özellikle ilköğretimde ciddi ders kayıplarının yaşanacağı belli oldu sayelerinde. 45 civarında öğrencinin bulunduğu sınıfları bölme niyetini beyan etmenin ötesine geçemeyen eğitim bakanımız da dün, bir kez daha, halkın beklentilerini ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamanın çok gerisinde olduklarını gözler önüne serdi.

Öğrencileri daha yoğun ve uzun süre kapalı alanda tutma üzerine kurulmuş bir yapının verimli olması bekleniyor. Aylardır eğitim konusunda taş taş üzerine koymayan bakanlık ve hükümet o kadar kayıtsız ki, münhal edilen öğretmen kadrolarının atamalarını henüz yapamamış, müdür ve muavinlerin yazılı sınavlarını da ancak okullar açıldıktan sonra yapabilmiş. Okullarda hala ciddi öğretmen eksiği , müdür ve müdür muavini eksikliği var.

Sn. Başbakan ise tüm bunlardan bihaber kendi kurultay evreninden paralel dünyaya beyanatlar veriyor. Olacak iş değil! Bari olduğunuz yerde kalın, zaten buralarda kimseye bir faydanız yok…”