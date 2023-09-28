Özdenefe: “Adaletin gelmesi, giden canları geri getirmeyecek ama vicdanları biraz rahatlatacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, 6 Şubat’ta Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden binlerce insan olduğunu, adaletin gelmesiyle birlikte giden canların geri gelmeyeceğini ancak az da olsa vicdanların rahatlayacağını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de Kıbrıslı Türklerin hayatını kaybettiği Hatay ve Adıyaman illerinde bazı incelemelerde ve temaslarda bulunan Fazilet Özdenefe, bugün BRT’de Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu “Burası Önemli” Programı’na konuk olarak bu temasları anlattı. Depremin ardından ikinci kez afet bölgelerine gittiğini ifade eden Özdenefe, başsavcıyla yaptığı temastan sonra her bir cezai sorumluluk gerektiren meseleyle ilgilenme yönündeki iradenin orada da olduğunu net bir şekilde gözlemlediğini söyledi.

Sürecin en hızlı şekilde ilerlemesinin kendileri için çok hassas bir nokta olduğunu dile getiren Özdenefe, Türkiye Cumhuriyeti’nin de savcısıyla ve idari mahkemeleriyle birlikte bir takım dersler çıkardığını belirtti.

“Aileler için adeta psikolojik bir bariyer”

Adaletin tecelli etmesinin son derece önemli olduğuna vurgu yapan Özdenefe, kayıpların geri gelemeyeceğini ancak adaletin tecelli etmesinin, felakete neden olan kişi ve kurumların adalet ile yüzleşmesi ve adaletin emrettiği cezaları almalarının vicdanların rahatlaması adına son derece önemli olduğunu belirtti. Isias Otel enkazında hayatını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı’nın aileleri için bu davanın adeta bir psikolojik bariyer olduğuna işaret eden Özdenefe, “Bu yargı süreci sonuçlanmadan hayat birçoğumuz için devam etmeyecek” dedi.

“KTÜ’nün raporu bekleniyor”

Adıyaman ilinde bazı ziyaretler de gerçekleştiren Özdenefe, Adıyaman Valiliği, Adıyaman Barosu ve Cumhuriyet Başsavcılığında görüşmeler yaptı. Özdenefe, bölgede Ağır Ceza Mahkeme sayısının arttırıldığı ve 5 savcıdan oluşan heyetin özel olarak depremle ilgili görevlendirildiği, aynı zamanda tazminat davalarının görüşüleceği Asliye Hukuk Mahkemesi sayısının da arttırıldığı bilgisini aldıklarını kaydetti. Özdenefe yaptığı temaslarda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) raporundan sonra istenen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) raporunun beklendiği ve gelmesi ile birlikte iddianamelerin hazırlanacağı yönünde kendisine bilgi verildiğini dile getirdi.