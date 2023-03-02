"Özçınar, deprem konusunda nasıl bir yol izleyecek?”

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, tüm yerel yönetimlerin depreme karşı alacağı tedbirleri kamuoyuna açıklamasına karşın Güzelyurt Belediyesi’nin böyle bir açıklamasına rastlanmadığına dikkat çekerek, belediye başkanı Mahmut Özçınar’ı, izleyeceği yolu bir an önce Güzelyurt halkı ile paylaşmaya davet etti.

Güzelyurt’un, zemin özellikleri yönünden uzmanların riskli olduğunu söyledikleri alüvyon zeminlerin üzerinde bulunduğunu ve yapı stokunun da yeni yapılardan oluşmadığını belirten Gulamkadir, “Hal böyle iken yerel idarenin bu yönde bir çalışma, bir açıklama, bir çaba içerisinde olmaması, kabul edilebilir bir durum değildir. Güzelyurt’taki binaların tümünün oturulabilir raporu Sn. Mahmut Özçınar’ın cebinde mi durmaktadır?” diye sordu.

Güzelyurt bölgesindeki yapı stokunun eski dönemlerde inşa edilmiş binalardan oluştuğunu vurgulayan Gulamkadir, bu konuda bir an önce çalışma yapılması ve sonuçlarının da kamuoyu ile paylaşılması çağrısında bulundu.

Gulamkadir, cevap bulması gereken soruları şöyle sıraladı:

“Güzelyurt’taki binaların ne kadarı hangi dönemde inşa edilmiştir? Bu binaların yapı kalitesi ne durumdadır? Güçlendirme ihtiyaçları var mıdır? Yoksa bir dönüşüm planı öngörülmekte midir? Bu soruların tümü yanıtsızdır.”

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Gulamkadir, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Açıktır ki; kamu kurumlarına ait okul, hastane, yurt ve benzeri binalardan başlamak üzere, insanların kitlesel olarak bulunabileceği binalar ve eski dönemlerde inşa edilmiş binaların bir sistematik içerisinde incelenmesi ve riskin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bunun ardından dönüşüm için izlenecek yolun tespit edilmesi ve kamuoyu ile şeffaf biçimde paylaşılması gerekmektedir. Aynı zamanda halkın bir doğal afet esnasında nasıl davranması gerektiğine yönelik eğitimlerin de planlanması ve halkın eğitilmesi son derece önemlidir. Ayrıca bölgemize gelen depremzedelerle de ilgilenilmesi hususunun ciddiyetle ele alınması gerekmektedir. Bu konularda Güzelyurt Belediyesi’nin bir çabası olmadığını görmekteyiz. “

“Güzelyurt halkı adına hükümet yetkililerinden talebimiz Güzelyurt’a bugüne kadar göstermedikleri ilginin hiç olmazsa bu dönemde esirgenmemesidir” diyen Gulamkadir, “Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a çağrımız ise izleyeceği yolu bir an önce belirleyip yurttaşla şeffaf biçimde paylaşmasıdır” talebinde bulundu.