Özcafer: Çağman ile ilgili durum Pazartesi netleşecek

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, görevinden istifa eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ile ilgili durumun, son Meclis toplantısının yapılacağı Pazartesi günü belli olacağını söyledi.

YENİDÜZEN'e kısa bir değerlendirme yapan Özcafer, " Pazartesi Meclis son kez toplanacak. O nedenle bir süre bekleyelim istedik. Dönüş olur mu bilemem" şeklinde konuştu.

Özcafer, gündemde önemli gelişmeler yaşandığını, bu nedenle DP'deki değişimi konuşmanın doğru olmadığını kaydetti.

Parti genel sekreteri olması nedeniyle Çağman'ın yerine konuşulan isimler arasında yer almasının normal olduğunu da ifade eden Özcafer, "Meclis'teki son toplantı sonrası her şey netleşecek" dedi.