Ozanköy'de evinde yavru timsah ve canlı mermi bulunan zanlı tutuklandı

Ozanköy’de bir evde polis tarafından gerçekleştirilen aramada, 6 adet 9 milimetre çapında canlı mermi ile üretimi, alımı ve satışı yasak olan yavru timsah ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 19.30 sıralarında, S.K.'nin (26) kalmakta olduğu ikametgahta polis ekiplerince yapılan aramada, şahsın kanunsuz olarak tasarrufunda 6 adet 9 milimetre çapında canlı mermi ile üretimi, alımı ve satışı yasak olan yavru timsah bulundurduğu tespit edildi. Söz konusu mermi ve yavru timsah emare olarak alınırken, S.K. tutuklandı.