Guterres’in ziyareti öncesinde barış ve çözüm için ortak adım

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres'in Kıbrıs'a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde, çözüm ve barış sürecine destek amacıyla çeşitli sivil toplum örgütleri, sendikalar, birlikler ve siyasi partiler ortak toplantıda buluşacak.

Kıbrıs Türk Barış Derneği'nin çağrısıyla düzenlenecek toplantı, bugün saat 14.00'te KTÖS binasında gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamada, Guterres'in adaya yapacağı ziyaretin Kıbrıs'ta çözüm ve barış sürecinin yeniden canlandırılması açısından önemli bir fırsat olarak görüldüğü belirtildi. Açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin iki toplum lideri ve ilgili taraflarla gerçekleştireceği temasların, Birleşmiş Milletler öncülüğündeki çözüm sürecine verilen desteğin sürdüğünü gösterdiği ifade edildi.

Toplantıda, Kıbrıs'ta kalıcı barışın sağlanması, iki toplum arasında güvenin güçlendirilmesi ve çözüm sürecine toplumsal desteğin artırılmasına yönelik ortak değerlendirmelerde bulunulacağı kaydedildi.