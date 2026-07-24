"Kıb-Tek'e personel alımının doğru adresi Kamu Hizmeti Komisyonu'dur"

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EL-SEN, Kamu Hizmeti Komisyonu önünde yaptığı açıklamada, Kıb-Tek'te yapılacak teknik personel alımlarının geçmişte tartışma yaratan yöntemlerle değil, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından gerçekleştirilecek şeffaf ve liyakate dayalı sınavlarla yapılmasını istedi.

Sendika, 2023 yılındaki personel alım sürecinde yaşanan tartışmaları hatırlatarak, sınav yetkisinin Kamu Hizmeti Komisyonu'na devredilmesi çağrısında bulundu.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu:

“Alımlar Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığıyla ve sınavla gerçekleştirilmeli”

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, ülkede liyakat, adalet ve hukukun zedelendiğini vurgulayarak, Kamu Hizmeti Komisyonu'nun sınavla kamuya personel alımında ayakta kalan tek kurum olduğunu söyledi.

Kıb-Tek'te teknik personel ihtiyacının bulunduğunu belirten Tuğcu, sendikaya ulaşan duyumlara göre kurumda yeniden geçmişte uygulanan yöntemle personel alımı yapılmasının planlandığını öne sürdü.

Yaklaşık 2-3 yıl önce gerçekleştirilen personel alımını hatırlatan Tuğcu, sınavın yapıldığı üniversitenin adının açıklanmadığını, söz konusu alımlara ilişkin bireysel hukuk mücadelelerinin ve mahkeme süreçlerinin halen sürdüğünü hatırlattı.

Kurumun kadro ve hizmet şemasında ihtiyaç duyulan teknik personelin alınmasına karşı olmadıklarını vurgulayan Tuğcu, alımların Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığıyla ve sınavla gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Tuğcu, EL-SEN'in önümüzdeki günlerde Başbakanlık, Polis Genel Müdürlüğü ve Mali Polis önünde de basın açıklamaları yapacağını açıklayarak, ülkede liyakat ve yolsuzluk konusunda herkesin sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

EL-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever:

“KIB-TEK’in seçim vaatlerinin adresi haline getirilmesine karşıyız”

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Sekreteri Hüseyin Peksever, Kamu Hizmeti Komisyonu önünde yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun (Kıb-Tek) seçim dönemlerinde istihdam kapısı haline getirilmesine karşı olduklarını belirterek, kurumda yapılacak tüm personel alımı sınavlarının Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından gerçekleştirilmesini talep etti.

Kıb-Tek'in siyasi iktidarların hesaplarının değil, siyasetten uzak şekilde yönetilmesi gereken stratejik bir kamu kuruluşu olduğunu ifade eden Peksever, mevcut mevzuatın sınavların Kıb-Tek Yönetim Kurulu tarafından yapılmasına olanak tanıdığını ancak geçmişte yaşananların bu sistemle ilgili ciddi soru işaretleri yarattığını söyledi.

Peksever, bunun en somut örneğinin 2023 yılında gerçekleştirilen personel alım süreci olduğunu belirterek, EL-SEN'in yazılı sınavı hazırlayan üniversitenin hangisi olduğunu ve sınavların kimler tarafından değerlendirildiğini defalarca sormasına rağmen yanıt alamadığını ifade etti.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bazı adayların sınav kağıtlarını görmek için resmi başvuruda bulunduğunu ancak bu taleplerin reddedildiğini kaydeden Peksever, sınav kağıtları gösterilmeyen iki adayın açtığı davaların ise halen mahkemede sürdüğünü söyledi.

Yaşananların yalnızca adayların değil, toplumun da sınav sürecine olan güvenini sarstığını dile getiren Peksever, amaçlarının geçmiş tartışmaları sürdürmek değil, benzer tartışmaların yeniden yaşanmasını önlemek olduğunu belirtti.

EL-SEN olarak çağrılarının açık olduğunu ifade eden Peksever, Kıb-Tek'teki istihdam sınavlarını düzenleme yetkisinin Kamu Hizmeti Komisyonu'na devredilmesini istedi.

Kamu Hizmeti Komisyonu'nun anayasal güvence altında faaliyet gösteren, liyakat esasına göre personel alımı yapan ve kamuoyunun güvendiği bağımsız bir kurum olduğunu vurgulayan Peksever, Kıb-Tek gibi stratejik bir kamu kuruluşuna yapılacak istihdamların da şeffaflık, denetlenebilirlik ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Peksever, EL-SEN'in hem kurum çalışanlarının hem de gelecekte Kıb-Tek'te görev alacak kişilerin haklarını savunmayı sürdüreceğini, adil, şeffaf ve liyakate dayalı bir istihdam sistemi için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.