Özgür Özel istifa etti: Yeni partinin kuruluş dilekçesini imzaladı

Türkiye'de Mutlak butlan kararı ardından tedbiren görevden alınan CHP lideri Özgür Özel, beraberindeki 91 milletvekiliyle partisinden istifa etti. Yeni Parti'nin kuruluş evrakını imzalayan Özel, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" dedi. Gül Çiftçi ve Murat Emir’in Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesini teslim etmek üzere İçişleri Bakanlığı'na gittiği öğrenildi. Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesinin Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıldönümünde verilmesi dikkat çekti.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel, CHP'nin bu haftaki grup toplantısında mutlak butlan kararı ardından parti içinde yaşanan hukuki süreci anlattı. Özel, "Saray kuklası paşa olmam" diyerek yeni parti kurulacağını açıkladı.

Partisinin 52’si görevden alınan 74 il başkanı, 39’uncu Olağan Kurultay’da seçilen fakat mahkeme kararıyla görevden alınan PM üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yönetim Kurulu üyeleri ve MYK üyeleriyle bir araya gelen Özel, son olarak dün milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. Bu toplantının ardından 90’ı aşkın CHP milletvekilinin yeni partinin kurucular kurulu için imza verdiği öğrenildi.

Kuruluş evrakını imzaladı

Özel'in beraberindeki 91 milletvekiliyle birlikte CHP'den istifa ettiği öğrenildi. Özel, Yeni Parti'nin kuruluş evrakını da imzaladı. Gül Çiftçi ve Murat Emir’in İçişleri Bakanlığı’na Yeni Parti’nin kuruluş dilekçesini teslim etmesi bekleniyor.



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