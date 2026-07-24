Sağlık Bakanı’nın, denetimsiz uzmanlık eğitimleri sonucu alınan diplomaları onaylamayacağını açıklayan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni suçlamasına tepki gösteren Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, “Seçim yaklaşınca, bilim ve liyakat yerini popülizme bırakıyor” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Rogers, “Seçimler yaklaştıkça gerçekten ilginç açıklamalara tanık oluyoruz” dedi.

Rogers, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in dün yaptığı açıklamada, “tıpta uzmanlık eğitimi alan gençleri sevdiğini ve onların yanında olduğunu söylediğini” belirterek, bakanın aynı açıklamada, denetimsiz bir şekilde yürütülen uzmanlık eğitimleri sonucunda alınan diplomaları onaylamayacağını açıklayan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni ise suçladığını anımsattı.

Ülke genelinde sağlık sisteminin hızla artan nüfus karşısında alarm verdiğini belirten Rogers; sadece hekim değil, hemşire, laborant, tekniker ve ATT dahil tüm branşlarda ciddi bir personel ihtiyacı yaşandığını ifade etti. Rogers, kamu sınavlarında hemşirelik mezunlarının önemli bir kısmının başarı sağlayamamasını, eğitim kalitesinde uyarı zillerinin çaldığının somut bir göstergesi olarak değerlendirdi.

"Denetimsiz eğitimi savunmak gençleri sevmek değildir"

Sağlık Bakanı’nın, denetimsiz uzmanlık eğitimleri sonucu alınan diplomaları onaylamayacağını açıklayan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni (KTTB) suçlamasına tepki gösteren Rogers, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanı, tıpta uzmanlık eğitimi alan gençleri sevdiğini söylerken KTTB’yi hedef alıyor. Oysa tıp eğitiminin kalitesini artıracak ve etkin denetim mekanizmalarını oluşturacak yasal düzenleme hazır olduğu halde Meclis’ten geçirilmedi. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi dışında tamamen denetimsiz şekilde yürütülen uzmanlık eğitimlerini savunmak gençleri sevmek anlamına gelmez. Gerçekten bu gençlerin geleceği düşünülüyorsa, öncelik en kaliteli eğitimi sağlayacak sistemi kurmak ve uluslararası standartları güvence altına almak olmalıdır."

"Asli görev sağlık insan gücü planlaması yapmaktır"

Yeni hastaneler inşa etmek kadar bu kurumlarda görev yapacak liyakatli kadroları yetiştirmenin de bakanlığın temel sorumluluğu olduğunu hatırlatan Rogers, kaliteli sağlık hizmetinin ancak iyi yetişmiş ve denetlenen ekiplerle mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Rogers açıklamasını, "Sayın Bakan bunları bilmiyor değil; çok iyi biliyor. Ama anlaşılan o ki seçim yaklaşınca, bilim ve liyakat yerini popülizme bırakıyor" sözleriyle noktaladı.