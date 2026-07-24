“31 Temmuz’a kadar ödeme yapılmazsa eylemler başlayacak”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, Nisan ayına ait ek çalışma ödeneklerinin henüz ödenmediğini belirterek Maliye Bakanı Özdemir Berova'ya çağrıda bulundu.

Bengihan, ödemelerin 31 Temmuz Cuma gününe kadar yapılmaması halinde çalışanların ek mesaiye kalmama eylemi başlatacağını duyurdu.

Yazılı açıklama yapan Bengihan, Mayıs ayında Maliye Bakanı Özdemir Berova'nın çağrısıyla ek çalışma ödeneklerine ilişkin bir takvim üzerinde uzlaşı sağlandığını hatırlattı. Bu kapsamda Mart ve Nisan aylarına ait ek çalışma ödeneklerinin Temmuz ayı içerisinde iki taksit halinde ödeneceğinin sendikaya bildirildiğini ifade etti.

Ancak Temmuz ayının 24'üne gelinmesine rağmen yalnızca Mart ayına ait ödemelerin yapıldığını kaydeden Bengihan, Nisan ayına ilişkin ödemeler konusunda ise Maliye Bakanı tarafından herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtti.

Bengihan, zor koşullarda ve ailesinden, sosyal yaşamından fedakârlık ederek ek mesai yapan çalışanların hak ettikleri ödeneklerin yasal süre içerisinde ödenmesi gerektiğini vurgulayarak, bu ödemelerin bir lütuf değil emeğin karşılığı olduğunu söyledi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova'yı verdiği sözü yerine getirmeye çağıran Bengihan, Nisan ayına ait ek çalışma ödeneklerinin en geç 31 Temmuz Cuma günü ödenmesini istedi. Bengihan, ödemelerin belirtilen tarihe kadar yapılmaması durumunda çalışanların ek mesaiye kalmama eylemi başlatacağını açıkladı.