Holguin, bugün Ankara'da Fidan ile görüşecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 27-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği Kıbrıs ziyareti öncesinde Ankara'da diplomatik temaslarda bulunacak.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre Holguin, bu kapsamda bugün Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Görüşmede, Kıbrıs sorununda son dönemde hız kazanan diplomatik temasların, tarafların mevcut pozisyonlarının ve Guterres'in ziyareti sırasında ele alınması planlanan başlıkların değerlendirilmesi bekleniyor.

Habere göre Guterres, görev süresinin sona ermesinden önce gerçekleştireceği son Kıbrıs ziyareti kapsamında 27-29 Temmuz tarihlerinde Ada'da bulunacak. Guterres'in Kıbrıslı Türk Lider Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşmesi, ardından iki lideri bir araya getireceği ortak toplantıya başkanlık etmesi öngörülüyor.

Guterres'in ayrıca iki toplumlu teknik komitelerin temsilcileri ile sivil toplum örgütleriyle de bir araya gelerek toplumlar arası iş birliği çalışmaları ve Kıbrıs müzakere sürecinin yeniden başlatılmasına ilişkin beklentileri dinlemesi bekleniyor.

ANKA'nın aktardığına göre gerçekleştireceği temaslar, Guterres'in Kıbrıs ziyaretine yönelik diplomatik hazırlıkların tamamlanması ve olası bir sonraki aşamaya ilişkin tarafların görüşlerinin netleştirilmesi açısından önem taşıyor.