Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hellim tesciliyle ilgili uygulamada giderilmesi gereken sorunlar olduğunu ifade etti, hukuka sahip çıkılarak aktif girişlimle sorunların ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

Erhürman: “Öyle "hellim bizimdir" demekle iş bitmiyor. AB karşıtı ya da yanlısı siyasi hamaset de sorunları çözmüyor! Geleceğimizin, kendi ayaklarımızın üzerinde durmanın ürettiklerimize hem içeride, hem de dışarıda sahip çıkmaktan geçtiğini iliklerimize kadar hissetmemiz ve gereğini yapmamız şart! dedi.

Ülkedeki tarım, hayvancılık ve sanayiye ilişkin politikaların bir an önce netleştirilmesi gerektiğine değinen Erhürman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Hellim!!!

Hellimle ilgili süreç AB kurumlarında sona yaklaştı. Hukuki süreç bu düzeyde sonuçlanacak ama bazı teknik ve alt düzey hukuki sorunlar devam ediyor. Her şeyden önce hellimde bulunması gereken küçükbaş hayvan sütü oranını sağlamakta hem Türk hem de Rum üreticilerin sorun yaşadığı açık. Bunun için zamana ve maddi desteğe ihtiyaç olacak. AB'nin iki konuda da yapması gerekenler var.

Ayrıca Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ihracat olanağı bulunması illa ki bu ihracatın gerçekleşebileceği anlamına gelmiyor. Örneğin helvada ve zeytinyağında AB düzeyinde hukuki sorun yok ama Yeşil Hat üzerinden ihracat yine de engellerle karşılaşıyor.”