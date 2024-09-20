Overcoming belgeseli Avrupa turunu Lizbon’la sürdürüyor

Kıbrıs’taki bölünmüşlüğü kuir feminist bir bakış açısıyla elen alan belgesel film Overcoming (2023), Avrupa turuna devam ediyor. Şu ana kadar 5 farklı ülkede gösterim yapan filmin bir sonraki adresi Portekiz’in Lizbon şehri olacak.

QueerLisboa film festivali çerçevesinde programda yer alan film 25 Eylül‘de Cınema São Jorge’de saat 18:00’da gösterilecek. Firuzan Nalbantoğlu ile Besire Paralik tarafından yönetilen film geçtiğimiz yıl barikatların açılmasının 20. yılına denk düşen Nisan ayında Goethe Enstitüsü’nde galasını gerçekleştirmişti. Film bugüne kadar Lefkoşa, Londra, Berlin, Selanik ve Utrech şehirlerinde çeşitli festivaller kapsamında sinemaseverlerle buluştu.