Otobüs terminalinde kavga: 2 tutuklu, 1 yaralı

Lefkoşa’da Otobüs Terminali’nde tartıştıkları A.A ciddi şekilde darp eden I.R ve T.D tutuklandı.

Polis, soruşturma kapsamında aranan şahıslar olduğunu açıkladı, zanlılar hakkında 5 gün tutukluluk kararı alındı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Doğukan Can olayla ilgili bulguları aktardı.

Can, 18 Nisan’da saat 21.30 raddelerinde Lefkoşa Otobüs Terminalı içerinde zanlıların tartıştıkları A.A’yı ciddi şekilde darp ettiklerini, burun kemiğinin kırılıp vahim zarara uğramasına sebebiyet verdiklerini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıların tespit edilerek tutuklandığını ve vermiş oldukları ifadelerin teyit tekzip edilmesi gerektiği belirterek, ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu söyledi.

Soruşturma kapsamında aranan şahısları olduğunu belirten polis, zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.