Otobüs şoförü, çocuğa yönelik cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor

Lefkoşa’da minibüs şoförlüğü yapan zanlı H.Ö., 16 yaşından küçük kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesi ile tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ali Aydoğanlı, 22 Kasım tarihinde, zanlının Lefke’den Halasultan İlahiyat Koleji’nde okuyan öğrencileri getirdikten sonra, okulda öğrenci olan çocuğu "ben kafeye gidiyorum seni de götüreyim mi?” diyerek kafeye götürme bahanesi ile kandırıp kaçırdıktan sonra cinsel tacizde bulunduğunu belirtti.

Polis, meselenin aynı gün çocuğun olayı annesine anlatması ile ortaya çıktığını ve polise yansıdığını söyledi.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının sözlü beyanlarının araştırılacağını, mesele ile ilgili alınacak birçok ifade ve incelenecek kameralar olduğunu ve zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere müdahale etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi.

Polis, tahkikatı salimen yürütebilmesi için zanlının ilk aşamada poliste 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.